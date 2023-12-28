هكذا ردت نيللي كريم على خبر طلاقها من زوجها هشام عاشور

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة المصرية نيللي كريم وزوجها لاعب السكواش السابق والممثل المصري هشام عاشور لجلسة تصوير جديدة على البحر، وبإطلالة بيضاء، وذلك احتفالاً بعيد الميلاد وراس السنة، ورداً على شائعات انفصالهما.



ونشر هشام عاشور عبر حسابه الرسمي، مجموعة من الصور التي ظهر فيها بصحبة زوجته نيللي كريم، وعايد متابعيه بالأعياد، واستذكر الشعب الفلسـ طيني الذي يُقتل في غز ة، وقال: "عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة.. أتمنى أن نهتم ببعضنا البعض أكثر قليلا"، وأضاف: "لن ننسى أبداً الأرواح البريئة التي فقدت في غز ة... نصلي من أجلكم، ابقوا أقوياء".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور نيللي وهشام، وعلقوا عليها معبرين عن إعجابهم بجمال الثنائي، ومتمنين لهما الحياة سعيدة سوياً.

وكانت قد انتشرت من أيام، شائعات حول طلاق نيللي كريم وهشام عاشور، واضطر عاشور للرد عليها قائلاً: "مش بشوف القصة ديه ولكن بسمع عنها، ويمكن بتطلع الأخبار دي عشان مش بنزل صور كتير على إنستغرام".



