مروان حامد يحدث جدلاً برأيه في المشاهد "الجريئة".. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - أبدى المخرج المصري مروان حامد رأيه المشاهد الجريئة التي تظهر بالأفلام بشكل عام، وبأفلامه أيضاً.

وأكد مروان حامد أنه عندما يكون هناك مشهد جريء أو فيه نوع من كسر "التابوه" فإنه يلجأ إلى إستخدام وسيلة سينمائية ليست صادمة ولا تجعل الجمهور ينزعج.

وقال مروان حامد: "كل شيء ممكن يمر سواء جرئ أو غيره باستخدام لغته السينمائية المناسبة، لأن في السينما ممكن نحكي حاجات كتيرة جدا بصريا بس مش بالضرورة إن إحنا نشوفها. عندنا جزء من الموضوع بيبقى فيه إيهام إن الحاجة حصلت، وأحيانا بنعتمد إن المتفرج يكملها بخياله.. بنوصل المعنى والتأثير والإحساس في المشهد بدون ما يكون جارح أو صادم. ده تعرضت له في أعمال كتيرة زي (تراب الماس) مثلا.. كان في مشاهد عنف وقسوة وغيره تعاملت معاها بهذه الطريقة".

حديث مروان حامد جاء خلال ظهوره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON.

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