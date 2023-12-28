ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبناني ماريتا الحلاني الجمهور صورة جديدة أعادت إثارة الجدل حول إمكانية حملها.

وبدت ماريتا وقد إرتدت فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأسود أظهر إنتفاخ بطنها بطريقة أوضح.

وكانت ماريتا قد نشرت مقطع فيديو لها برفقة شقيقها الفنان الوليد الحلاني، ووالدهما الفنان عاصي الحلاني، وهم يؤدون سوياً أغنية "قمرة يا قمرة" للسيدة فيروز.

وقد أحدث هذا الفيديو ضجة واسعة، حيث ظهرت ماريتا ببطن إعتبر الجمهور أنه منتفخ، ويمكن أن يشير إلى أنها حامل بطفلها الأول من زوجها كميل أبي خليل، وعلقت ماريتا على الفيديو: "أعظم هدية في العالم هي العائلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الشكوك حول حمل ماريتا الحلاني تتزايد.. وهكذا بدت بالفستان الضيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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