صحافية بريطانية تهاجم الأمير هاري وميغان ماركل وتطالبهما بالتزام الصمت في 2024

ميرنا وليد - بيروت - طالب الصحافية البريطانية إيما وولف، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بكبح جماحهما في عام 2024، وذلك بعد التقارير التي تحدثت عن رغبتهما في متابعة مشاريعهما في هوليوود.



وقالت مقدمة برنامج "توك تي في"، إيما وولف، في حديثها عن الزوجين: "ليجبرهما أحد على التوقف. اسمحوا لي بكل تواضع أن أقترح أن يكون العام القادم عاماً للخلاص لهما، ويقضيانه في الصمت والتأمل".

وأضافت: "يمكنهما منح الملك تشارلز راحة. كما يمكنهما منح نفسيهما راحة أيضاً والاستمتاع بأشعة الشمس في مونتيسيتو أو في هوليوود، أو في أي مكان آخر. يمكنهما الاستمتاع بملايين الدولارات التي يملكانها. يمكنهما الاستمتاع بمهنتهما في التمثيل ومنحنا راحة".

وقالت وولف ذلك بعد أن نقلت مجلة أميركية عن مصدر مقرب من الزوجين، أنهما يحتاجان لعام من الخلاص، بالإضافة إلى الأسرار التي فضحها الثنائي في عدد من المقابلات والوثائقيات والكتب.

ويشار إلى أن الأمير هاري كان قد نشر في 2023 مذكراته "سبير"، التي هزت العائلة المالكة بسلسلة من الادعاءات، في حين انتهى تعاقد ميغان مع "سبوتيفاي" مبكراً.

كما شهدت مؤسسة آرتشيويل لهاري وميغان أيضاً انخفاض التبرعات بملايين الدولارات، وفق "إكسبرس" البريطانية.