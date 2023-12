شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل محامية بشكل جديد فى "حالة خاصة"بعد مرور 7 سنوات على "الميزان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة غادة عادل، شخصية المحامية "نهى رشاد" في مسلسل الميزان في موسم رمضان عام 2016 ، وقدمت شخصية المحامية المجتهدة والدؤوبة التي تريد أن تثبت أن المرأة فى مهنة المحاماة قادرة على منافسة الرجل وتترافع فى الحلقات بقوة وحكمة، وبعد 7 سنوات تعود النجمة غادة عادل من جديد وتقدم شخصية المحامية بشكل مختلف في مسلسل "حالة خاصة" عما قدمته سابقا في مسلسل الميزان.

ويعرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي ابتداءً من يوم الأربعاء 3 يناير المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا عبر منصة WATCH IT والعمل مكون من 10 حلقات فقط.

وكشفت منصة Watch it عن شخصيات أبطاله الرئيسيين حيث يلعب طه دسوقي دور محامي يدعي نديم وهو محامي مبتدئ ومتدرب في مكتب اماني النجار وهي الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته فيما تقدم غادة عادل شخصية اماني النجار وهي محامية مخضرمة تكسر جميع القواعد لكسب قضاياها.

ونشرت منصة Watch it البرومو الدعائي للعمل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليه قائلة: نديم حالة خاصة هتبهرك بشطارة وذكاء غير عادي مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية ابتداء من 3 يناير، ويحمل البرومو لقطات تشويقية من المسلسل المتوقع أن يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة ، كما طرحت منصة Watch it البوسترات الدعائية لمسلسل حالة خاصة وتصدر كلا من غادة عادل وطه دسوقي وحسن أبو الروس ووئام مجدي وأحمد طارق البوسترات.