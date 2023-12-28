شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مبدئى.. انطلاق تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" 5 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، انطلاق تصويره يوم 5 يناير المقبل موعد مبدئى للتصوير، من تـأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

الرواية الأصلية التى حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.