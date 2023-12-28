أسماء جلال بفستان مزين بالريش وسعره سيفاجـ ئكم!

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ميرنا وليد - بيروت - لا زالت إطلالة الممثلة المصرية أسماء جلال من مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته منذ أيام، تحظى بتفاعل كبير، اذ اختارت فستاناً لافتاً باللون الزهري بقصة الكتف الواحدة، يتميز بالريش في آخره، من تصميم Taller Marmo، ويبلغ سعره 2100 يورو، أي ما يعادل 71757 جنيه مصري، ونسقته مع حذاء بينك من MACH & MACH.
واعتمدت تسريحة شعر لافتة مع اللوك، ومكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بشكل لافت.
من ناحية ثانية، ستشارك أسماء جلال في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل مع الممثل هشام ماجد، مؤلف من 15 حلقة.
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