ميرنا وليد - بيروت - شاركت وصيفة ملكة جمال لبنان 2018 ميرا طفيلي الجمهور صوراً حديثة لها، بدت فيها بإطلالة إعتبرها الجمهور جريئة.

وإرتدت ميرا طفيلي توب طويلة من الصوف الناعم، كشفت عن جسمها، ولم ترتدِ معها أي قطعة ملابس أخرى.

وكانت ميرا طفيلي قد تحدثت سابقاً عن برنامجها "الليلة سوا" عبر موقع الخليج 365، وقالت: "أحب الناس برنامجي، وكان مفاجأة للجميع، عُرض عليّ حين كنت في دبي، إذ تلقيت اتصالاً من قناة "mtv"، وطبعاً سعدت لأنه أتيحت لي هذه الفرصة. كان حلماً من أحلامي أن أقدم برنامجاً يشبهني، أنا شخص مرح وأحب الحياة، والمشاهدون يراسلوني من لندن وأستراليا وأفريقيا وكل أنحاء العالم".

كانت هذه تفاصيل خبر وصيفة ملكة جمال لبنان تحدث ضجة بإطلالتها.. وهكذا بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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