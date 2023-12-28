ممثلة سورية بإنتقاد لاذع لـ روبي.. "دي إهانة"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة ومقدمة البرامج السورية سارة نخلة إنتقاداً لاذعاً للفنانة المصرية روبي، بعد طرحها أغنيتها الجديدة 3 ساعات متواصلة، وإعتقاد الجمهور أنها تحتوي على تلميحات جريئة.



وقالت سارة في مقدمة برنامجها: "مش كل الدعاية هي دعاية جميلة لأن في دعاية سلبية، هي عرفتنا إن المطرب الفلاني عمل أغنية بس مين قال إن الأغنية حلوة ومين قال إن دا عمل ناجح؟ دخلت سمعت الأغنية ومصدقتش إنها كلمات وألحان عزيز الشافعي، دي كلمات بنت مراهقة عندها ١٤ سنة ممكن يكون اتقال قدامها وقالته تاني، أنا مستغربة إن روبي نفسها رضيت تغنّي الأغنية دي، روبي عملت أغنية "العجلة" والناس كلها هاجمتها والدنيا قلبت عليها ساعتها، ولكن بعدها الناس عرفت مين روبي وعملت قاعدة جماهيرية من المراهقين ومثلت وكاملة أبو ذكري شافت فيكي ممثلة فظيعة وأنت ممثلة حقيقي رائعة مش محتاجة ترجعي "العجلة" تاني".

وأضافت: "أهم نقطة إن جمهور روبي مش نفس جمهور أم كلثوم، دي إهانة أصلاً، لأن عزيز الشافعي قال ما هو أم كلثوم قالت "دوق معايا الحب"، ومفيش أي وجه مقارنة بين روبي وأم كلثوم، وروبي عمرها ما هتكون أم كلثوم مش نفس الجمهور ولا نفس المزيكا ولا الكلمات ولا نفس الصوت ولا نفس الطلة".