شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى لـ ”الخليج 365”: أحضر لفيلم جديد بطولة عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سامي عن عودته إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ قدم آخر أفلامه "تصبح على خير" عام 2017، قائلًا لـ ”الخليج 365” إنه الآن في مرحلة التحضيرات لفيلم جديد من تأليفه هو ومهاب طارق، وبطولة عمرو سعد.

وعن الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" أوضح: "هو مشروع شوية بنتكلم فيه وشوية لا، لسة مافيش حاجة رسمي".

فيلم "تصبح على خير" بطولة تامر حسنى، نور اللبنانية، مي عمر، درة، محمود البزاوي، عمر زهران، غادة فلفل، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر أعمال محمد سامي مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وهو من بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أما الفنان عمرو سعد فكانت آخر أعماله فيلم "المعزة" للمخرجة إيلاريا بوريللي، الذي عرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

فيلم The Goat بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.