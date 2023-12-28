تركي آل الشيخ يعلن عن تمديد عرض “السندباد” ضمن موسم الرياض… ويكشف الأسباب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع ” إكس” عن تمديد عرض مسرحية “السندباد” للممثل كريم عبد العزيز يومًا إضافيًّا لغاية ٢٩ من الشهر الحالي، فكتب:” نظرًا للإقبال الكبير وطلب الجمهور لمسرحية “السندباد” الكوميدية ونجاحها، تمّ تمديد العروض حتى ٢٩ ديسمبر للنجم العربي كريم عبد العزيز”، مرفقًا الخبر بصورة عن الملصق الإعلاني للمسرحيّة.

والمسرحية التي بدأ عرضها على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض كانت قد انطلقت في ١٨ كانون الاول/ ديسمبر الحالي في عرض متواصل لغاية ٢٨ منه، فاستتبعت بيوم إضافي ما سمح باستقطاب عدد أكبر من الجمهور الراغب بالاستمتاع بمشاهدة مغامرة السندباد في قالب كوميدي يقدّم للمرة الأولى على خشبة المسرح، من بطولة كريم عبد العزيز ، نيللي كريم، بيومي فؤاد، وبمشاركة شيماء سيف ومصطفى خاطر.