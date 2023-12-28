إصبع سادسة في يد كيم كارداشيان.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور مجموعة صور تجمعها بعائلتها، وثقت من خلالها إحتفالات عيد الميلاد المجيد، وكانت برفقة أولادها الأربعة نورث، شيكاغو، سانت، وسالم أمام شجرة الميلاد التي زيتها بمنزلها.



وأثارت كيم حالة من الجدل، بالصور التي ظهرت فيها، فيبدو أنها دائماً ما تقع بأخطاء عند إستخدامها برنامج تعديل الصور الفوتوشوب.

وفي التفاصيل، عندما تنظر إلى الصور للوهلة الاولى، تبدو كيم وكأنها تشبك يديها معاً، ولكن بعد التدقيق، تتم ملاحظة أنها أضافت إصبعاً سادسة إلى يدها عن طريق الخطأ.