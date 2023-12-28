حورية فرغلي تكشف سر من أسرار حياتها.. وما علاقة السحر؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي سر من أسرار حياتها، وسبب تعطيل زواجها وعدم الزواج مرة أخرى.

وقالت حورية: "كنت بخسّ طول الوقت وعيّانة ومحدّش عارف عندي إيه، لحد لما لقيت عمل في البيت، ولما فتحتها لقيت فيها دم بتاعي ولقيت ورقة مكتوب عليها حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف جوازها وخلفتها ورزقها. لقيت إن عشان أفكّ العمل دا لازم أستعين بجن عشان دا عمل سفلي ولو عملت كدا كأني كفرت فحجّيت كذا مرة ودعيت ربنا، ولسّة بركب خيل لحد دلوقتي، وشايفة الوسط الفني في حاجة غريبة مش هو اللي بدأت فيه من 13 سنة ومعرفتش أتأقلم لأن في شلل وأنا ماليش شلّة وحاسة إني مش مرغوب فيا في الوسط الفني".

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