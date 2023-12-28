ميرنا وليد - بيروت - يصادف ليل أمس الـ 27 من شهر كانون الأول ذكرى عيد ميلاد الممثل المصري الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا في 20 أيار عام 2022.
وبهذا السياق عبرت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن حزنها الشديد لفقدانه، وكتبت: "هو فنان جميل وإنسان عظيم ورجل المواقف الحقيقية. سمير صبري كان يقف مع جميع زملائه وكان الداعم الأول إذا مرض أحدهم، وكان بداخله الخير وإنسانية عظيمة للجميع، وكان يساعد كل الناس. الخير الذي فعله سمير صبري في حياته هو ما سيبقى، وكذلك السيرة الطيبة، وسنظل نتذكره في عيد ميلاده وفي كل الأوقات؛ لأنه يستحق التقدير والحب والامتنان".
كانت هذه تفاصيل خبر بماسبة ذكرى عيد ميلاده.. إلهام شاهين بهذه الرسالة لـ سمير صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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