بالصورة- تيا ديب تستعرض جمالها ورشاقتها بلوك كاجوال رائع

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الجمهور بلوك كاجوال مميز من خلال صورة عبر حسابها الخاص، وتألقت تيا بكروب توب باللون السيلفر اللامع ذات أكمام طويلة مع سروال باللون الأسود، وإستعرضت تيا رشاقة جسمها من خلال هذا اللوك، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، شاركت تيا ديب مقطع فيديو، إستعرضت فيه الوشم الذي كانت حصلت عليه سابقاً على يدها، وإستعرضت التفاصيل الموجودة فيه، لينهال عليها المتابعون بالتعليقات، معبرين عن إعجابهم بهذا الوشم، إلا أن البعض منهم حذرها، وقال لها إنها ستندم في ما بعد.
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