بالتعاون مع نوال عبد الشافي.. أحمد الفيشاوي يحمس الجمهور لـ "عادل مش عادل" من خلال أغنية "هو انتو لسه شوفتو حاجه"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أحمد الفيشاوي البرومو الرسمي لاغنية "هو انتو لسه شوفتو حاجه " التي تقدمها الفنانة نوال عبد الشافي، وذلك عبر حسابه الخاص، وهي أغنية من فيلمه القادم "عادل مش عادل"، وشوق الفيشاوي الجمهور للفيلم من خلال الأغنية معلقاً: "البرومو الرسمي ل اغنيه " هو انتو لسه شوفتو حاجه " .

.عادل مش عادل قريبآ بسينمات مصر و الوطن العربي، قصه و سيناريو و حوار :أدهم سعيد و حسام كمال".

وكان شارك الفيشاوي الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، كشف فيها عن ملامح شخصية "حسن المنوفي"، التي يجسدها في فيلمه الكوميدي الجديد "منقدر ظروفك".

والفيلم "بنقدر ظروفك تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير وطاهر أبو ليلة.

