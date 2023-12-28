شكرا لقرائتكم خبر عن يعرض رقصتها الشهيرة.. تمثال لشاكيرا في مسقط رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة العالمية شاكيرا من خلال حسابها علي موقع "إنستجرام" صور لتمثال لها في مسقط رأسها كما تضمنت الصور والديها وإخوتها مع عمدة بارانكويلا في موقع التمثال الجديد في مسقط رأسها في بارانكيا بكولومبيا.



شاكيرا

وكتبت شاكيرا: "يسعدني أن أشارك هذا مع والديَّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها".



شاكيرا

ويبلغ ارتفاع التمثال البرونزي الذي صممه الفنان الكولومبي جينو ماركيز بدعم من طلاب وخريجي مدرسة المنطقة للفنون، 6.5 متر، وهو يعرض حركة رقصة شاكيرا (46 عامًا) من فيديو كليب أغنيتها Hips Don't Lie لعام 2005.

وعلقت شاكيرا على الإهداء المرفق بالتمثال والذي يذكر تفاصيل حول حياتها وتكريما لها لتأثيرها على الموسيقى، قائلة: "هذا كثير على قلبي الصغير".

وقبل التمثال الجديد، كرمت "سبوتيفاي" شاكيرا، وهي الفنانة اللاتينية الأكثر استماعا في تاريخ "سبوتيفاي"، بيومها الخاص في 29 سبتمبر.

وعلي جانب آخر توصلت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا إلى اتفاق مع المدعين العامين الإسبان لتسوية قضية الاحتيال الضريبي، بينما كانت محاكمتها على وشك البدء، حيث دفعت المغنية غرامة قدرها 7.5 مليون يورو، وكان المدعوون يريدون سجنها لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 23.8 مليون يورو إذا ثبتت إدانتها

وكانت قد واجهت شاكيرا إدعاءات بالاحتيال الضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو من محكمة برشلونة، ونفت شاكيرا، ارتكاب أي مخالفات مرارًا وتكرارًا، وأنها استقرت "مع مصلحة أطفالها".

وقالت في بيان مطول إن أطفالها "لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة"، وكانت قد رفضت شاكيرا في السابق صفقة عرضتها النيابة العامة، واختار بدلاً من ذلك المثول للمحاكمة.