شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الهندى فيجاياكانث بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الزعيم المؤسس للحزب الهندى DMDK والممثل الشهير فيجاياكانث في تشيناي اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 71 عاما، وأعلن الحزب من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع التغريدات X أن فيجاياكانث تم إدخاله إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد أن اشتكى من مشاكل في التنفس، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ndtv "، تم نقل جثته إلى مقر إقامته وسيتم نقله إلى مكتب DMDK قريبًا.

في نوفمبر الماضى، تم إدخال فيجاياكانث إلى المستشفى في تشيناي بسبب تدهور حالته الصحية، وكان يعاني من السعال وألم في الحلق، وبقي تحت ملاحظة الأطباء لمدة 14 يوما.



فيجاياكانث

تتميز حياة فيجاياكانث، المعروفة على نطاق واسع باسم "الكابتن"، بمسيرة مهنية ناجحة في صناعة السينما التاميلية، حيث ظهر في 154 فيلما قبل أن يخوض غمار السياسة.

أثناء توليه منصبًا في Nadigar Sangam (المعروف رسميًا باسم جمعية فناني جنوب الهند (SIAA))، أحدث فيجاياكانث تغييرات ثورية في صناعة السينما الجنوبية، كما أسس شركة Desiya Murpokku Dravida Kazgam في عام 2005.

وفي عام 2006، تنافس الحزب الديمقراطي على جميع مقاعد المجلس وحصل على نسبة ضئيلة بلغت 10 في المائة من إجمالي الأصوات، ومع ذلك، لم يخرج أي من مرشحي الحزب، باستثناء الزعيم المؤسس، إلى الجانب الفائز.

شغل فيجاياكانث منصب زعيم المعارضة في جمعية تاميل نادو من 2011 إلى 2016، وبسبب الاختلافات في الرأي، قطع DMDK العلاقات مع AIADMK، مما أدى إلى استقالات جماعية لـ DMDK MLAs.

وبذلك فقد الحزب مكانته كحزب المعارضة الرئيسي، وشغل منصب عضو في الجمعية التشريعية مرتين، ممثلاً دائرتي فيروداتشالام وريشيفانديام.