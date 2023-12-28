شكرا لقرائتكم خبر عن التحضيرات النهائية لألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" قبل طرحه اليوم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عمرو دياب اليوم الخميس لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مكانك"، وهو مكون من 12 أغنية مختلفة بواقع أغنية كل ساعة بداية من الساعة 12 ظهر اليوم.

ونشر الهضبة عمرو دياب صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل طرحها اليوم، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".



كواليس ألبوم عمرو دياب

يمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا .

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.