تحدّثت سماح القرشي عن آخر تطورات الحالة الصحيّة لزوجها الملحن المصري حلمي بكر، حيث أكدت أن حالته النفسية والصحية ليست في أفضل حال، كاشفة في حديث لـ “الوطن – المصري” إلى أنّه لا يقوى على تحريك أطرافه وقد ينقل مجددًا إلى المستشفى كي يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وأكّدت “القرشي” أنّ نقابة المهن الموسيقية تتابع عن قرب حالة الموسيقار حلمي بكر، الذي رفض عرض النقابة بنقله إلى إحدى المستشفيات التابعة لها خاصة بعد دخوله المرّة السابقة الى المستشفى وخروجه منها بحالة اسوأ بحسب وجهة نظره.
وكشفت “القرشي” أن الموسيقار خضع لجميع الفحوصات الطبية على يد أحد الأطباء الكبار في القصر العيني، داخل المنزل، وكتب له العلاج اللازم وقال إنه في حاجة إلى رعاية طبية. بحسب “الوطن”.
نشير ان الموسيقار، حلمي بكر، كان قد عاد إلى زوجته السابقة سماح القرشي، بعد انفصالهما منذ فترة طويلة، وتمّ عقد الزواج في حضور المأذون وابنتهما في صيف هذا العام.
الجدير ذكره ان الموسيقار حلمي بكر كان قد نُقل الى المستشفى خلال فترة الصيف بعدما عانى من مشكلة احتباس للمياه في الجسم ومشاكل في الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدهور وضعه الصحيّ، حلمي بكر يرفض العودة الى المستشفى مجددًا وزوجته تكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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