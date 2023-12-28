ديمي مور تساند بروس ويليس على طريقتها… هذا ما قرّرته وفاءً لحبّ حياتها

قرّرت الممثلة ديمي مور عدم التخلي عن زوجها السابق الممثل بروس ويليس في أصعب مراحل حياته وأكثرها تحدّيًا في أعقاب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالخرف الجبهي الصدغي( Fronto Temporal Dementia).

وفي هذا الإطار أفاد تقرير بأنّ الممثلة قررت الانتقال برفقة عائلتها للإقامة في منزل مجاور لسكن ويليس لتكون الى جانب حبّ حياتها في ما بقي له من زمن على هذه الأرض، وتوفير ما يحتاجه من مساعدة تجعل أيامه تمضي بسلاسة.

وعلى الرغم من ان داء الخرف قابل للعلاج والتخفيف من تداعياته، إلّا ان ما يعاني منه ويليس هو الأكثر خطورة كونه يصيب خلايا الدماغ التي تؤثر على النطق والذاكرة وأعضاء حيوية في الجسد.

يشار الى ان ديمي مور وبروس ويليس قد ارتبطا في الفترة الممتدة من العام ١٩٨٧ لغاية ١٩٩٨، أنجبا خلالها ثلاث فتيات أصبحن اليوم في سنّ المراهقة، ليعلنا من بعدها الانفصال من دون الإفصاح عن الأسباب على رغم بقائهما على تواصل طيلة الأعوام اللاحقة.