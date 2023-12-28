جمال سليمان: أحتاج لاستراحة في رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السوري جمال سليمان عن موقفه من المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، مؤكداً أنه تلقى عرضين للعمل في الموسم الجديد، لكنهما لم يروقا له، لذا من المرجح أن يأخذ استراحة من المنافسة هذا العام، لافتاً إلى أنه بحاجة ملحة لهذه الأجازة بعدما شارك هذا العام في بطولة مسلسل عملة نادرة أمام النجمة نيللي كريم.

أضاف جمال سليمان خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: قرأت موضوعين لكنهما لم يكونا كما أريد، ولم أقرر بعد ما إذا كنت سأشارك في رمضان هذا العام أم لا، ومن المحتمل آخذ إجازة لأنني بحاجة لهذه الإجازة.

يذكر أن جمال سليمان شارك في بطولة مسلسل عملة نادرة الذي تم عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه، بعدما ناقش القضايا التي تواجه المرأة في الصعيد وخاصة فيما يتعلق بالمواريث، وحقوق الأرملة.

وعلق جمال سليمان على مشاركته ببطولة العمل قائلاً: أنا بحب أعمل مسلسلات صعيدية وبحب الشخصيات والبيئة الصعيدية واللهجة، وسعيد إني بتعاون مع الكاتب مدحت العدل في عملة نادرة؛ لأننا اشتغلنا مسلسلين قبل كدا بعتز بهما كتير، وهو بيكتب مسلسلات مشوقه وسعيد أيضاً بالتعاون مع المخرج ماندو العدل؛ لأنه من المخرجين المهمين في العالم العربي.

وواصل جمال سليمان: نيللي كريم من أروع الممثلين بالعالم العربي وفي السنوات الأخيرة قدمت أعمالاً مدهشة وذات قيمة وهي بالذات كممثلة متألقة وسعيد بالتعاون معها، وهي أول مرة تعمل دور صعيدي ولكنها رائعة فيه وبتتعامل مع الدور باحترافية.

وشارك في بطولة مسلسل عملة نادرة إلى جانب الفنان جمال سليمان ونيللي كريم كل من النجوم: جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.