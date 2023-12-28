بصورة رومانسية.. باتريك شوارزنيغر يعلن رسمياً خطوبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم باتريك شوارزنيغر، البالغ من العمر 30 عاماً، وصديقته الحميمة أبي تشامبيون، البالغة من العمر 26 عاماً، عن خطوبتهما، حيث شاركا الخبر السعيد عبر منشور مشترك على إنستغرام.

وجاء في التعليق “للأبد وأبداً”، إلى جانب سلسلة من الصور تظهر لحظة الخطبة على الشاطئ.

وأظهرت إحدى الصور باتريك يُقبّل خطيبته على خدها وهي تعرض خاتم الخطوبة المزدوج المرصع بالألماس، كما أظهرت الصور الثانية الثنائي على الرمال بجوار قلب من الورود الحمراء، كما شاركا لمحة من كعكة احتفالية مزينة بصورتهما.

وأعلن باتريك شوارزنيغر وأبي تشامبيون، عن خبر خطوبتهما بطريقة مميزة عبر حساباتهما المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعود تاريخ علاقتهما إلى سبتمبر 2015، وقد جعلا علاقتهما رسمية في فبراير 2016. صور الثنائي تعكس لحظات سعيدة في حياتهما، خاصة لحظة الخطوبة التي جاءت على شاطئ البحر بأجواء رومانسية، حيث قبّل باتريك خطيبته قبلة على خدها، وزينها بخاتم خطوبة مزدوج ألماس.

يتميز الثنائي بتفاصيل صغيرة تظهر حبهما، وقد شاركا في حملات إعلانية وجلسات تصوير مشتركة، وأظهرا دعماً متبادلاً في مسيرتهما المهنية.

ويبدو أن هذا الزواج القادم سيعكس توازناً مثالياً بين الحب الشخصي والشراكة المهنية.

في أحد المنشورات، أعرب شوارزنيغر، نجل أرنولد شوارزنيغر وماريا شرايفر، عن حبه لتشامبيون بمناسبة يوم ميلادها الـ25، ووصفها بالجميلة والمخلصة والمجتهدة. وقد تبادلا التهاني في مناسبات الأعياد وعيد ميلاد بعضهما البعض.

على الرغم من نجاحهما المهني الفردي، اجتمع الثنائي في حملات إعلانية وجلسات تصوير مشتركة. وفي مقابلة مع E! News في عام 2019، أكد شوارزنيغر أن تشامبيون تدعمه بشكل كبير وتعمل كمشجعته الكبيرة، وتحثه على تحقيق الأفضل.

تحدث أيضاً عن كيفية تعزيز علاقتهما رغم الفترات التي يضطران فيها للبقاء بعيدين بسبب التزامات العمل. وفي نوفمبر 2022، أشار إلى أنه يشعر بالحظ الكبير؛ لأنه يعيش ويعمل معها، وأشاد بجدية تشامبيون وتحقيقها لأحلامها في أن تصبح عارضة أزياء عالمية.