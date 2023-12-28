بالصورة – هكذا ظهرت ليلى علوي على بوستر مسرحيتها في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة ليلى علوي لتقديم عرضها المسرحي “الصندوق الأحمر” ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد غياب طويل عن العروض المسرحية.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على “إنستغرام”، عن البوستر الرسمي لمسرحية ليلى علوي، التي يشارك بها عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وعلّق على الصورة قائلاً: “مسرحية الصندوق الأحمر من بطولة الفنانة القديرة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، تُعرض على مسرح محمد العلي في بوليڤارد سيتي “، ومن المُقرر أن يبدأ عرض المسرحية في العام المقبل وبالتحديد في 3 من يناير”.

وتمثل مسرحية “الصندوق الأحمر” أول عودة لـ”ليلى علوي” إلى خشبة المسرح بعد غياب 27 عاماً لها عن المسرح، حيث كان آخر أعمالها المسرحية في عام 1996 في مسرحية “الجميلة والوحشين”.

وفي وقت سابق، كشف موسم الرياض عن تفاصيل العرض المسرحي، وقال تواجه الدكتورة فريدة الطبيبة النفسية التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول، منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرحاً لم يشفه الزمن؛ فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أو تختلط الأمور بعضها ببعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟

يُذكر أن فيلم “آل شنب” الخاص بليلى علوي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، يضم كوكبة من النجوم منهم: لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

وتدور أحداثه في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة “آل شنب” فيضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد تتجمع العائلة الكبيرة التي تتكون من 4 شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم فتحدث العديد من المواقف الكوميدية بينهم.