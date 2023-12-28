نيللي كريم بصور جديدة مع زوجها هشام عاشور على البحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الثنائي نيللي كريم وهشام عاشور بقرب العام الجديد 2024، وذلك من خلال جلسة تصوير جديدة على البحر وبإطلالة بيضاء، بعد شائعات عن انفصالهما.

ونشر هشام عاشور مجموعة الصور بصحبة زوجته على البحر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وفي وقت سابق، كشف هشام عاشور سر غياب زوجته عن حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، كاشفاً أن نيللي في الرياض بالمملكة العربية السعودية لعرض مسرحية السندباد من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وعدد من نجوم الكوميديا بيومي فؤاد ومصطفى خاطر وشيماء سيف.

وأضاف عاشور أن ارتباط نيللي كريم بالعرض المسرحي سيمنعها من حضور العرض الأول لفيلمها العالمي “The Goat” أو “المعزة” للمخرجة إلاريا بوريلي، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم فتحي عبدالوهاب وسيد رجب.

في وقت سابق، قالت الفنانة نيللي كريم إنها ستشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل 15 حلقة، وبعنوان “فراولة” مؤكدة بأنها ستقدم شخصية كوميدية وهي شخصية “فراولة” خلال أحداث المسلسل، كما أضافت بأنها سعيدة بأن المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، حيث إن المسلسلات التي تأتي أحداثها بـ30 حلقة يكون فيها مشكلة عدم اكتمال كتابة حلقات المسلسل قبل التصوير، مما يجعل فريق العمل يقع تحت ضغط الوقت وتسليم الحلقات خلال التصوير وعرضها بنفس الوقت.

هشام عاشور هو لاعب إسكواش مصري سابق، وشارك بالتمثيل لأول مرة عام 2022 بالمشاركة في عدة أعمال ومنها مسلسل أحلام سعيدة، ومسلسل يوتيرن عام 2022، وعملة نادرة وأخيراً فيلم The Goat.