ممثل ياباني معروف في دائرة الاتهام.. أجبر امرأتين على اعمال جنسية خلال حفلات خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى ممثل ياباني معروف جدا في اليابان الاربعاء اتهامات باعتداءات جنسية وجهتها اليه مجلة تحظى بانتشار واسع، مؤكداً عزمه التحرك قضائيا ضدها، كما أعلنت وكالته.

وجاء في بيان أصدرته وكالة يوشيموتو كوغيو أنه لا توجد “أي حقائق على الإطلاق” تدعم الاتهامات التي نشرتها مجلة شوكان بونشون الأسبوعية ضد الممثل الكوميدي ومقدم البرامج التلفزيونية هيتوشي ماتسوموتو كوجيو.

ونقلت الصحيفة الأسبوعية عن امرأتين قولهما إن ماتسوموتو (60 عاما) أجبرهما على اعمال جنسية خلال حفلات خاصة في فندق فخم في طوكيو عام 2015.

وجاء في بيان الوكالة إن المقال “يضر بشكل خطير بالسمعة الاجتماعية” لماتسوموتو.

وقالت الوكالة إنها ستقدم “احتجاجا حازما” ضد الصحيفة الأسبوعية بما في ذلك حول الطريقة التي “عمدت من خلالها إلى استجواب وتصوير” الممثل قبل نشر المقال.

وجاء في البيان “نفكر في التحرك قضائيا”.

في اتصال مع وكالة فرانس برس، رفضت الوكالة الادلاء بأي تعليق.

هيتوتشي ماتسوموتو هو جزء من الثنائي الكوميدي المسمى داونتاون Downtown، المعروف جدا في اليابان.

اعتبارا من عام 1999، كانت مجلة شوكان بونشون أول من أبلغ عن فضيحة اعتداء جنسي هزت صناعة الترفيه اليابانية في وقت سابق من العام نفسه.

اعترفت وكالة “جوني أند أسوسييتس” Johnny & Associates، التي هيمنت على صناعة الترفيه اليابانية لعقود وأطلقت فرقا شهيرة مثل Smap وArashi وTokio، في أيلول الفائت بأن مؤسسها جوني كيتاجاوا الذي توفي عام 2019 عن عمر يناهز 87 عاما، كان اعتدى جنسيا على مدى عقود، على فنانين شباب راغبين في خوض مسيرة موسيقية.

ثم أعلنت Johnny & Associates بعد ذلك أنها ستعيد تسمية نفسها “سمايل آب” Smile-Up وتكرس نفسها فقط لإصلاح الأضرار التي لحقت بضحايا الاعتداءات التي ارتكبها كيتاجاوا، قبل أن تغلق أبوابها وتحوّل عقود الفنانين الذين تمثلهم إلى شركة جديدة.

ولم تحقق حركة “مي تو” #MeToo العالمية المناهضة للتحرش الجنسي زخماً كبيراً في اليابان، حيث يتردد ضحايا كثر في الإبلاغ عمّا تعرّضوا له، لكن العديد من الحالات التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة شجعت على زيادة الوعي حيال هذه المسألة.

