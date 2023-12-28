هذا ما حصل عندما إتصل كريم محمود عبد العزيز بـ أشرف عبد الباقي

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أشرف عبد الباقي على الجمهور من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص، ظهر فيها إلى جانب الممثل المصري كريم عبد العزيز، وظهرا وهما يضحكان، وعلق عبد الباقي على المنشور بطريقة طريفة بالقول: "‎لما كريم محمود عبد العزيز كلمني فيديو كول انا وكريم عبد العزيز".



وكان نعى أشرف عبد الباقي الممثل الراحل محمد بطاوي، وقال: "مع السلامة يا بطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

يذكر أن محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي.



