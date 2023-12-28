خاص بالفيديو- لهذا السبب وضع جاد أبو علي القناع..وماذا كشف عن تجربته في فيلم "يانال"؟

ميرنا وليد - بيروت - تنشط العجلة السينمائية في لبنان مع وجود أفلام لبنانية من شأنها ان تساهم في تقوية هذا المجال، وبالتأكيد مع وجود ممثلين مميزين لديهم بصمة خاصة والأهم هو شغفهم الكبير والإصرار بالظهور بعمل ناجح لا يمر مرور الكرام، وأجدد الأفلام التي طُرحت هو فيلم "يانال" من كتابة وإخراج وتمثيل جاد أبو علي الذي كان على قدر المسؤولية الى جانب الممثلين ليليان نمري، ريان حركة، النقيب نعمة بدوي، وجان قسيس، وسعد حمدان، وعدنان عوض، وباتريسيا ابراهيم، وجنى الحسن وغيرهم.



الفيلم يعرض قصة جاد الذي يضع قناعا بسبب مرض جلدي، وريان التي تعد من الطبقة المخملية، اذ تقع في حبه وتسير الأحداث بشكل مشوّق وحبكة لا يسودها الملل.

موقع "الفن" حضر العرض الأول لفيلم "يانال" وأجرينا لفاء مع الممثل جاد أبو علي الذي تحدثنا معه عن تجربته للمرة الأولى في الكتابة، مدى صعوبة بتحمل عدة أمور في آن واحد مثل التمثيل والإخراج والكتابة، أهمية وجود الممثلة ليليان نمري في الفيلم، أعماله المقبلة، وغيرها من المواضيع.

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