بالصور- بفستان سواري أسود ولمسة بيضاء.. فيفي عبده تتألق بلوك مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية فيفي عبده، ظهرت بأناقة عالية حيث كانت ترتدي فستان باللون الأسود طويل بصدر مكشوف من دون أكمام سترابلس، مع غطاء شفاف باللون الأبيض طويل، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

ممثلة سورية بإنتقاد لاذع لـ روبي.. "دي إهانة"



وكانت فيفي عبده قد كشفت سابقاً عن تعرضها لأزمة نفسة شديدة بسبب المشاهد المؤسفة التي تشهدها فلسـ طين من من حرب إسرائيلية على قطاع غـ زة .

وقالت فيفي عبده: "كنت بأدي واجب ربنا ميكتبهاش على حد، وإحنا كل يوم بنأدي في واجبات وأهل بنتي فلسـ طينيين وكل يوم أنا في غم لدرجة إن الدكتور قال يودوني عند دكتور نفسي، من كتر ما أعصابي تعبت، مش عارفة أعمل حاجة مفيش في إيدي ولا إيد حد حاجة عمالين ندعي وده مش كفاية، وأطفال متقطعة وحاجات عمرنا ما شوفناها ".

