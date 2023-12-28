دكتورة خلود تتلقى هدية باهظة الثمن بمناسبة عيد ميلادها.. شاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - تلقت البلوغر الكويتية الدكتورة خلود هدية باهظة الثمن من زوجها عارض الأزياء الأردني أمين غباشي، بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن يخت كبير يحمل إسمها.

وشاركت خلود الجمهور مقطع فيديو وثّقت من خلاله الهدية، وعلقت: "كثّر الله خيرك... مانحرم منك... تعيش وتهديني وأهديك، وربي لا يغير علينا ولا يفرق بينا". وأضافت: "أنا أستحق كل شيء جميل في حياتي".

على صعيد آخر، مرت الدكتورة خلود مؤخرا بوعكة صحية خطيرة، وخضعت لعملية جراحية دقيقة بالقلب، اذ تضاعف نبضها إلى أن وصل إلى 286 من غير مجهود، مع انخفاض حاد في الضغط الشرياني، وكانت أشارت الى أنها تعاني من كهرباء زائدة في القلب ناشرة صورة في صفحتها الرسمية كتبت عليها تعليقاً طالبة من متابعيها مساعدتها بالحديث عن تجاربهم مع عملية في القلب.

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