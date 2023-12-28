أهدى أمين غباشي، زوج مشهورة مواقع التواصل الكويتية الدكتورة خلود، يختًا فاخرًا لها بمناسبة عيد ميلادها، الذي احتفلت به قبل أيام.
ونشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو لليخت عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وعلقت عليه قائلة: “كثر الله خيرك، مانحرم منك، تعيش و تهديني و اهديك، و ربي لا يغير علينا ولا يفرق بينا”.
كما شاركت الدكتورة خلود صورة لها وهي تجلس في اليخت الذي أصبح خاصا بها، وكتبت: “أنا أستحق كل شيء جميل في حياتي”.
يُذكر أن الدكتورة خلود قد شاركت متابعيها عدة فيديوهات وصور عبر سناب شات، طمأنتهم بها على حالة ابنتها الصحية في وقتٍ سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زوج الدكتورة خلود يقدم لها هدية فارهة في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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