سهر الصايغ تودع عام 2023 بجلسة تصوير.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سهر الصايغ، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها تودع بها عام 2023.

ونشرت سهر، الصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله تبارك الله عليكي" ، "أمورة ربنا يبارك فيكي ويحميكي"، "فينك مفيش حاجة جديدة"، "أحلى وأجمل وردة في الحديقة"، " الجمال فخر الصناعة المصرية"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، وسوسن بدر، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مسلسل"المداح 3".

كما أنها أعلنت مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل"المداح" لتظهر كضيفة شرف فيه بشهر رمضان 2024.