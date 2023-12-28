احتفل بعيد ميلادها منذ شهرين.. القصة الكاملة لشائعة طلاق محمود العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان محمود العسيلي، قوائم تريند موقع فيسبوك، مع انتشار أنباء انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمينة عبد المنعم.

مصدر مقرب من الفنان محمود العسيلي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ما يتردد شائعة، ولا أساس لها من الصحة".

وتابع: "البعض للأسف، ربما بهدف ركوب التريند، تلاعب بما ذكره الفنان، في برنامج "حبر سري"، ومسكوا فى جزء معين، عن زواجه 3 مرات، ومكملوش باقي الجملة اللي قالها، وأكد فيها أنه انفصل مرتين".

وأضاف: "الفنان لسه من شهرين بس احتفل بعيد ميلاد زوجته، والصور والكلام على كل صفحاته، هي أكبر رد".

الفنان محمود العسيلي، خلال ظهوره في برنامج "حبر سري"، قال: "في الجواز وأفضل حاجة نكون على طبيعتنا ولو الدنيا مش ماشية بيكون أفضل شيء البعد، وأنا حاليا متجوز والاستقرار حلو واتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة ويكون معايا رفيقة في الحياة، والانفصال في المرتين أنا اللي قررت البعد".

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان محمود العسيلي، لتقديم حفل رأس السنة، في أحد أماكن السهر في منطقة الشيخ زايد.