قبل شائعة طلاقه.. تعرف على الدرس الذي تعلمه محمود العسيلي من زوجته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت الساعات الماضية، أنباء عن انفصال الفنان محمود العسيلي، عن زوجته خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، بعد أيام من حديثه عن عدد مرات زواجه في برنامج "حبر سري".

مصدر مقرب من الفنان محمود العسيلي، أكد في تصريح لـ"الخليج 365"، عدم صحة ما يتردد، ووصفه بالشائعة، مشيرا إلى احتفال الفنان بعيد ميلاد زوجته في أكتوبر الماضي.

الفنان محمود العسيلي، نشر في أكتوبر الماضي، عبر صفحاته في مواقع فيسبوك، و "إنستجرام"، صور تجمعه وزوجته، ووجه لها رسالة، كتب فيها: "كل سنة وإنتي طيبة يا ouou .. يا مراتي اللي زي القمر وفي نفس الوقت ب ١٠٠ راجل.. بتفرج عليكي، وبشوف أد إيه إنتي مصدر إلهام لكل اللي حواليكي وخصوصا أنا".

وتابع: "علمتيني درس مهم جدا في الحياة.. إن الست القوية هي أكتر واحدة تستحق أن هي تنبسط وتتدلع.. يا رب دايما تبسطيني وابسطك وتدلعيني وأدلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا، بحبك يا أم حسن".

الفنان محمود العسيلي، من المقرر أن يقدم باقة من أغانيه، فى حفل رأس السنة المقام يوم 31 ديسمبر، في أحد أماكن السهر بمنطقة الشيخ زايد.