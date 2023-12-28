تركي آل الشيخ يقبل رأس محمد عبده.. ويعلق: "حبي للغالي مختلف" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فيديو يجمعه مع فنان العرب محمد عبده، ظهر فيه وهو يقبل رأسه.

ونشر آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على "إكس"، وعلق: " ‏حبي للغالي فنان العرب محمد عبده حب مختلف ... محمد أسمعه ويسمعه كل السعوديين وكل عشاقه بقلوبهم ليس بأسماعهم".

وكان "تركي" قد أعلن عن نفاذ تذاكر حفل الفنان محمد عبده بالكامل، وعلق : " 60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".