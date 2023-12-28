اتهامات بالتزوير وهجوم متبادل.. أغاني أم كلثوم تشعل حرب البيانات بين صوت القاهرة ومحسن جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصاعد الخلاف حول حقوق استغلال أغاني أم كلثوم، بين المنتج محسن جابر من جهة، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وجمعية المؤلفين والملحنين، من جهة أخرى.

شركة صوت القاهرة، أصدرت بيانا حصلت عليه "الخليج 365"، وجاء به: "ما يدعو إلى الأسف السعي من جانب الأستاذ محسن جابر والشركات التي يتعامل باسمها ومنها شركة ستارز للإنتاج الفني (لبنان)، إلى إدخال الغش على الجمهور المتابعين بزعم أن ملكية التسجيلات الصوتية للسيدة/ أُم كُلثوم، محسومة لغير شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 & 2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة المستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض وبالتالي، صار الحكم باتًا واجب النفاذ".

وتابعت: "واستباح الخصم أن يتمسك بحكم قضائي يفسخ علاقته العقدية بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو حكم ينفي صفة السيد محسن جابر وشركاته التي خلفته في التعامل بصفته موزعًا للتسجيلات الصوتية للسيدة أُم كُلثوم".

الشركة في بيانها، أضافت: "ويتجاهل الخصم إقرار موثق من السيدة أُم كُلثوم، بحسم الملكية لصالح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو إقرار أيده إقرار لاحق موثق من الجيل الأول من ورثة السيدة/ أُم كُلثوم"

وأوضحت: "ونؤكد أن السيد محسن جابر، ألف لي الحقائق وتفسير الأحكام القضائية حسب هواه وتجاهل إقرارات رسمية موثقة بيد السيدة/ أُم كُلثوم، والجيل الأول من ورثتها، ويتهرب من المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه في جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة، لعلمه بخطل مسعاه وسلامة ما تحت يد شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، من مستندات من بينها الحكم القضائي البات سالف الذكر بملكيتها لتسجيلات السيدة/ أم كلثوم، وهذا كله يبرر تحذير الغير من التعامل مع السيد/محسن جابر، أو أي من شركاته في شأنها لتفادي ملاحقته القانونية، جنائيًا ومدنيًا ".

المنتج محسن جابر، أصدر أمس الأربعاء، بيان صحفي أكد فيه أن إحدى الشركات التابعة لشركته حصلت على حكم نهائي وبات ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التي تملكها شركته، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500,00 (خمسمائة ألف جنيه)، ومرفق صورة من الحكم".

و قال المنتج في البيان: "أقحمت الجمعية نفسها في مسألة لا تخصها وحسمها القضاء ونؤكد أن شركة "ستارز" للإنتاج الفني تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، وقد حصلت على أحكام نهائية وباتة، ضد شركة "صوت القاهرة"، وحكمت في القضية رقم 624 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة بفسخ العقد المبرم مع شركة صوت القاهرة وألزمتها بدفع تعويض قدره 1,500,000، (مليون ونصف المليون جنيه) كما استصدرت شركة ستارز حكماً نهائياً فى القضية رقم 549 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة بإنهاء جميع العقود التى أبرمتها صوت القاهرة مع ورثة أم كلثوم ومرفق صورة من الحكمين".