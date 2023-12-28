كما كشف الخليج 365 من قبل.. عمرو دياب يطرح أولى أغاني "مكانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل، أول أغاني ألبومه "مكانك" عبر تطبيق أنغامي، وهي بعنوان "بيوحشني".

النجم عمرو دياب، من المقرر أن يقوم بطرح أغاني الألبوم الـ 12 تباعا، اليوم الخميس 28 ديسمبر، بمعدل أغنية كل ساعة، على عدد شهور السنة.

ألبوم "مكانك" رقم 35 في مسيرة النجم عمرو دياب، ويضم أغاني مكانك، يا قمر، لوحدنا، الكلام ليك إنت، ومعرفش حد.

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تعرف على موعد طرح ألبوم عمرو دياب "مكانك"‬

مصدر مقرب من النجم عمرو دياب، في تصريح لـ "الخليج 365"، كان قد كشف أن موعد طرح أغاني الألبوم ،هو الخميس الموافق 28 سبتمبر، بالتزامن مع حفله المقام من فعاليات موسم الرياض".

ألبوم "مكانك" يأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضًا، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، إسلام زكي، مدين، والموزعين أحمد إبراهيم توما، أسامة الهندي، وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

هيئة الترفيه السعودية، طرحت تذاكر حفل النجم عمرو دياب، المقام على مسرح أبو بكر سالم، للحجز عبر إحدى المنصات.

وتتراوح أسعار التذاكر، بين 275 ريال لذوي الهمم، و 295، و 450، و 1250، و 1800، و 2500 ريال .