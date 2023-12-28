شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "بيوحشنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أولى أغاني ألبومه الجديد "مكانك"، والتي جاءت بعنوان "بيوحشنا" عبر تطبيق أنغامي الموسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر أمير محروس.



بيوحشنا عمرو دياب

ويستعد النجم عمرو دياب خلال الساعات المقبلة لطرح باقي أغاني الألبوم المكون من 12 أغنية بواقع أغنية واحدة كل ساعة بداية من 12 ظهر اليوم.

ويمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021،

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وكان الهضبة نشر صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل ساعات من طرحه، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".