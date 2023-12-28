شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات جديدة لأبطال فيلم "مقسوم" استعدادًا لطرحه فى السينمات 18يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "مقسوم" مجموعة من البوسترات الجديدة بعد طرح البوستر الرسمي، وكانت البوسترات عبارة عن تعريف لكل شخصية من الشخصيات الرئيسية بجانب صورة تعبرعن معاناة الشخصية.



فيلم مقسوم

ظهرت شيرين رضا والملقبة بـ "الديفا" خلال أحداث الفيلم مع عبارة "الوصول للديفا مش سهل"، أما ليلى علوي فظهر معها المخرج هاني خليفة مع عبارة "في الهوا سوا"، والنجمة سماء إبراهيم والنجم سيد رجب مع عبارة "أهم حاجة الترابط الأسري"، وأخيراً عمرو وهبة وسارة عبد الرحمن مع عبارة "تارا وأبو في طريقهم للريد كاربت".

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.