جيسي عبدو تضج أنوثة وجمالاً في أحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - إطلالة جديدة ومميزة اعتمدتها الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، حيث ارتدت فستاناً باللون الزيتي، ومن البارز فيه الياقة الخارجة عن المألوف التي تكمّله.



وتركت جيسي شعرها منسدلاً بطريقة جميلة، واعتمدت ماكياجاً أبرز ملامح وجهها بشكل رائع.

واستغنت جيسي عن الأكسسوارات، بإستثناء أقراط الأذنين، وحصدت الكثير من التعليقات الإيجابية على إطلالتها.

وكتبت جيسي تعليقاً على الصور التي نشرتها :"الثقة بالناس فخ وانا ما بوقع فيه .. من مقولات زينا !! قولكن معها حق طيب ليش نظريتها هيك ؟؟ الليلة بينزل حلقتين جداد من عرابة بيروت ومنعرف السبب".