عمرو دياب يطرح أول أغنيتين من ألبومه الجديد "مكانك"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري عمرو دياب أول أغنية من ألبومه الجديد "مكانك"، وهي أغنية "بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع موسيقي أحمد ابراهيم، هندسة صوت وميكس وماستر أمير محروس.



كما طرح من الألبوم أغنية "سلامك وصلي" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي، توزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

تجدر الإشارة إلى أن الألبوم يتضمن 12 أغنية، وستصدر جميعها اليوم.

يذكر أن ألبوم "مكانك" يأتي بعد 3 أعوام من طرح عمرو دياب ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضاً، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفاً وملحناً، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين الموسيقيين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.