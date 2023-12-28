ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية يسرا، عبر حسابها الرسمي، الإعلان الأول لمسلسل "روز وليلى" الذي تعرضه منصة "شاهد"، والذي تؤدي بطولته يسرا إلى جانب الممثلة المصرية نيللي كريم.

وظهرت يسرا في البرومو، والتي تؤدي شخصية ليلى، ونيللي كريم التي تؤدي شخصية روز، وهما تنشئان مكتب محامة بعنوان بيور سكيور، ومن ثم تبدأ رحلتهما في التحديات لحل القضايا المختلفة.

وقالت يسرا في بداية البرومو: "احنا في المكتب مش هنقبل غير بالقضايا المهمة بس"، فردت عليها نيللي كريم: "احنا كل القضايا عندنا مهمة طبعاً".

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا السوداء والأكشن والمغامرة، ويحكي قصة محققتين مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وتتواجه المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة، مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر خلال سير الأحداث، وتنجرف روز وليلى عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق.

وتتقرب لاحقاً روز وليلى نحو حل اللغز، وتكشفان ملابسات القضية.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الممثلين، من بينهم: يسرا، نيللي كريم، عارفة عبدالرسول، هشام عاشور، أحمد وفيق، تامر فرج، مروان يونس، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

كانت هذه تفاصيل خبر أحداث مشوقة في البرومو الرسمي لمسلسل "روز وليلى".. ويسرا ونيللي كريم في مغامرة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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