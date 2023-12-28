صورة قديمة لـ ميغان ماركل بزي "سانتا".. لن تصدقوا كم تغيرت

ميرنا وليد - بيروت - نشر الصحافي الأميركي هوي ماندل صورة قديمة لدوقة ساسكس ميغان ماركل، بزي ملكة جمال "سانتا".

وشارك هوي ماندل متابعيه عبر صفحته الرسمية، صورة لا يمكن من خلالها التعرف بسهولة على ميغان ماركل، التي ظهرت فيها بأسلوب مختلف، إذ ارتدت فستاناً قصيراً من المخمل الأحمر، برقبة رسن وزخرفة من الفرو الأبيض على خط العنق والحاشية.

وانتعلت ماركل حذاءً بكعب عالٍ، وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها.

كما ظهرت وهي تضحك، وإلى جانبها ملكات جمال سانتا مع ماندل، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور البريطانية".

وتعود الصور إلى العرض الذي قدمه ماندل في عيد الميلاد عام 2006، تحت عنوان "Deal Or No Deal".



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