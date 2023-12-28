موعد ومكان حفل ماجد المهندس في رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب ماجد المهندس، لاحياء حفلاً غنائياً في دولة البحرين، غدٍ الجمعة، ضمن حفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024.

ومن المقرر أن يقدم "المهندس"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب ماجد المهندس

ويذكر ان طرح مؤخرًا النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو.

وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وتقول كلمات الأغنية :-

انتي الحب الابدي وروح الروح

بنظرة وحدة بيه تردي الروح

ايدي بايدك وين نروح نروح

انت اماني وعوضي من الايام

بس بحضنك اقدر اغفى وانام

حبك جنه واحلى من الاحلام

هو هذا حب حياتي اللي اتمناه

يا طعم الغرام وعطره ومعناه

ادفع عمري كله حتى اعيش وياه

اول مره اعيشه هالاحساس

عاشق من اطرافي لحد الراس

مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس

انته جناحي وبيك اتمنى اطير

بدونك والله ما حس اني بخير

اني بحضنك واللي يصير يصير