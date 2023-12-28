تعرف على حفلات آية عبدالله في رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة آية عبدالله، لاحياء حفلين بمناسبة رأس السنة، ومن المقرر ان يحضر عدد كبير من جمهورها ومحبوها.

وتقدم آية عبدالله، الحفل الأول بمدينة نصر، وبمشاركه المطرب مدحت صالح، والمطرب حميد الشاعري، والفنان رضا البحراوي، والفنان مسلم، والفنانة دينا.

الحفل الثانى لآية عبد الله، في رأس السنة بمنطقة كورنيش النيل، ويشاركها الحفل المطرب إيهاب توفيق والفنانة بوسي والفنان محمود الليثي والفنانة دينا.

آخر أعمال آية عبدالله

يذكر أن أحدث أعمال المطربة آية عبدالله، أغنية بعنوان "مصيبة"، كلمات أحمد كدواني، ألحان إسلام فتحي، توزيع إكرامي عبده.

يقول مطلع الأغنية:

"أبيعك إيه يا متنيل مفيش فيك ميزه بلا خيبة يا عيني عليه ده متخيل في حد بيشتري مصيبه".

وكانت طرحت مؤخرًا أغنية "اللي باعك"، كلمات : عصام حجاج، الحان : تامر حجاج، توزيع : أشرف البرنس، إخراج إيهاب عبد اللطيف.

وتقول كلمات الأغنية :-

المحبة ساعات بتكسر نفسنا بنبقي ضعفا لما نمشي بقلبنا

ليه نعيش لناس ما احناش في بالهم م الاساس و نخلي ناس تسرق سنين من عمرنا

اللي باعك اللي باعك اللي باعك بيعه و انسي ان انت عارفه من الاساس

خلي بالك خلي بالك خلي بالك من كرامتك الحياه مليانه ناس

و اللي باعك اه و اللي باعك اللي باعك بيعه و انسي ان انت عارفه من الاساس

اللي خايف تخسره اخسره بلاش تخاف اوعي تمسك في اللي سابك اوعي تبقي من الضعاف

ما تشكيش اللي واجعك الشكوي مبتداويش لازم تحكم مشاعرك علشان تعرف تعيش

الطريق لو ضاق قصادك غيروا قسي قلبك عاللي عايز يكسروا

اللي ما يحسش بقيمتك سيبه و امشي و اللي خسرك اوعي تخجل تخسروا