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"كارت شحن".. إيرادات منخفضة للفيلم في أول عرضه بمصر

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ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم "كارت شحن" بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت، منخفضة في أول أيام عرضه في مصر، أمس، الأربعاء 85,934 جنيه في شباك التذاكر. 

بينما تمكن فيلم "كارت شحن"، من التواجد في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية لهذا العام. 

بوستر فيلم كارت شحن

قصة فيلم كارت شحن

تدور أحداث الفيلم حول "شريف" الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

 

أبطال فيلم كارت شحن

فيلم "كارت شحن" بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، عمرو رمزي، إسماعيل فرغلي، سامي مغاوري، وإخراج شادي علي وتأليف محمود صابر. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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