تعرف على سهرة رأس السنة في برنامج "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم الاعلامي د. عمرو الليثي، في برنامجة "واحد من الناس" سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة، تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال، وتذاع يوم الأحد في الاحتفال برأس السنة.

ومن نجوم السهرة الفنان أحمد عز، الفنانة سوسن بدر، الفنانة مي كساب، الفنانة روجينا وزوجها الفنان اشرف زكي وابنتهما مريم والفنان أحمد امين والمطرب اوكا والمطربة سمية درويش.

كما يستضيف الاعلامي اسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية، وعلي امتداد ثلاث ساعات يكشف د عمرو الليثي عن العديد من المفاجات والاسرار والاخبار الجديدة.

جدير بالذكر ان برنامج واحد من الناس، يعرض ٣ ايام في الاسبوع مع بداية العام الجديد بدلا من يومين بعد النجاح الكبير والمشاهدات العالية التي حققها البرنامج في دورته الأخيرة.