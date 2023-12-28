متابعة تطلب من الدكتورة يومي آيفون.. شاهد كيف ردت عليها

ردت اللبنانية يمنى خوري، مشهورة تطبيق سناب شات والشهيرة بـ الدكتورة يومي، على إحدى متابعاتها، التي طلبت منها جهاز آيفون.
وقالت الدكتورة يومي في مقطع مرئي: “حبيباتي أنا مديونة، وأنا قلت لكم كتير إني مديونة، والديون فوق راسي”.
وأضافت: “أنا مش قادرة أعطيكم أي حاجة، لأني نفسي محتاجة”.
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