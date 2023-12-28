شاهد كيم كارداشيان تُثير السخرية في أحدث ظهور لها برفقة عائلتها

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها برفقة عائلتها من احتفالات عيد الميلاد.

وفي الصورة، ظهرت كيم مع ابنتها نورث، وهي تشبك يديها معًا، لكن بعد التدقيق لوحظ وجود إبهام ثانٍ في يدها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وعلق البعض على الخطأ، قائلين: “لماذا لديك إبهامان؟”، و”لقد أفسد الذكاء الاصطناعي الصورة”، فيما علق آخرون على تكرار كيم في استخدام الفوتوشوب، قائلين: “كيم من أكثر معدلي الصور احترافية”.

ولم تعلق كيم على الموضوع حتى الآن، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مثل هذه الاتهامات، فقد سبق أن تعرضت للسخرية بعد نشرها صورة لها من أمام المرآة، ظهرت فيها بإصبع مفقود.