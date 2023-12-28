شاهد محمد رمضان يلتقي الأمير تركي بن سلمان في السعودية

التقى الفنان المصري محمد رمضان الأمير تركي بن سلمان خلال زيارة للسعودية، حيث شارك متابعيه صورًا مميزة تجمعه بالأمير الشاب. وعلّق النجم المصري، قائلاً: تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز، سمو الأمير تركي بن سلمان. ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان. ثقة في الله نجاح.

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